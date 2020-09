Strata operacyjna wyniosła 3,47 mln zł wobec 36,65 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -0,52 mln zł wobec -18,66 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody razem ze sprzedaży sięgnęły 64,17 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 230,22 mln zł rok wcześniej.



"W I półroczu 2020 r. Grupa Redan poniosła stratę na sprzedaży w wysokości - 5 mln zł, co oznacza poprawę wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 7,8 mln zł (bez uwzględnienia danych rynku dyskontowego dla I połowy 2019r.)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.



Z dniem 18 lipca 2019 r. spółka dominująca Redan utraciła kontrolę nad TXM w rozumieniu MSSF 10. W związku z tym za okres do 17 lipca 2019 r. wyniki finansowe grupy kapitałowej TXM zostały skonsolidowane, tak jak dotychczas, metodą pełną. Natomiast począwszy od dnia 18 lipca 2019 r. dane są konsolidowane metodą praw własności. Oznacza to, że przedstawione powyżej dane za I półrocze 2019 zawierają pełne wyniki grupy kapitałowej TXM, natomiast za I półrocze 2020 r. te dane nie są już ujęte, zaznaczono w raporcie.



"Łącznie w pierwszym półroczu br. sprzedaż w segmencie modowym zmniejszyła się o 46%, czyli 53 mln zł r/r przy wyższej marży % o 12,1 pkt proc, co wpłynęło na lepszy wynik na działalności operacyjnej o 9,4 mln zł" - czytamy dalej.



Sprzedaż w sklepach detalicznych uległa obniżeniu o 48% co jest związane z następującymi czynnikami:



(i) epidemią koronawirusa i wpływem ograniczeń na działalność handlową,



(ii) zmianą międzysezonowej struktury zapasu w I kw. br.



(iii) zakończeniem działalności detalicznej na Ukrainie z końcem 2019r. która ujęta była w sprzedaży w sklepach detalicznych, wyliczyła spółka.



"W sklepie internetowym sprzedaż spadła o 38% r/r. Wynika to z dwóch głównych przyczyn. Po pierwsze z ograniczenia w czasie lock-down budżetu marketingowego (zmniejszenie -30%) przeznaczonego m.in. na budowanie ruchu (spadek wejść o 23,4% r/r). Był on uzasadniony mniejszym zainteresowaniem w tym okresie zakupami odzieży, przy ograniczeniu wyjść z domów klientów, szczególnie do pracy. Po drugie w 2019 r., szczególnie w I kwartale, w sprzedaży duży udział miała wyprzedaż nadmiaru towarów, które pozostały niesprzedane z sezonu jesień/zima 2018. W br. zapas towarów z poprzednich sezonów r/r był mniejszy o 33%, co nie wymuszało oferowania głębokich upustów w celu jego wyprzedania. Płytsze upusty oraz mniej akcji promocyjnych spowodowały spadek konwersji (często wymuszonej w przeszłości poprzez głębokie upusty), a tym samym spadek sprzedaży" - napisano też w sprawozdaniu zarządu.



Z drugiej jednak strony zmiana struktury zapasu (wzrost udziału nowych kolekcji) oraz niższe upusty wpłynęły na to, że marża procentowa w e-commerce zwiększyła się o 7,5 pkt proc. r/r oraz o 1/3 w ujęciu wartościowym. Przy jednoczesnym spadku wydatków marketingowych pozytywnie wpłynęło to na rentowność działalności online, podała dalej spółka.



Sieć sklepów segmentu modowego na koniec czerwca 2020 r. składała się z:



• 28,2 tys. m2 sklepów Top Secret w Polsce, co oznacza spadek o 8% r/r;



• 1 tys. m2 sklepów marki Troll i outletów, co oznacza spadek o 65% r/r.



Łącznie powierzchnia sklepów segmentu modowego na koniec czerwca wynosiła 29,2 tys. m2, co oznacza spadek o 21% r/r (-8 tys. m2, z czego 3,7 tys. wynika z zakończenia bezpośredniej działalności detalicznej na rynkach wschodnich), podano też w raporcie.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 1,62 mln zł wobec 9,3 mln zł straty rok wcześniej.



Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.



