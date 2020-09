Zgodnie z ofertą, jaką przedstawiła Polfa Tarchomin w liście przesłanym do NanoVelos, warszawska spółka biotechnologiczna będzie mogła prowadzić badania w ramach projektu w powstających obecnie, nowych laboratoriach badawczo-rozwojowych. Polfa Tarchomin zaoferowała pomoc w opracowaniu zaawansowanych technologii wytwarzania produktów leczniczych parenteralnych i doustnych, podano.



"W toku dotychczasowych badań wykazaliśmy, że enkapsulacja popularnego leku na raka jajnika, Epirubicyny, w nanocząstki polisacharydowe w znaczący sposób redukuje skutki uboczne kuracji wraz ze wzrostem skuteczności leku. Jest to w naszej ocenie przełomowe osiągnięcie w technologii dostarczania leków przeciwnowotworowych bezpośrednio do guza. Chęć współpracy wyrażona przez Polfę to dowód na to, że nasz projekt może znacząco wpłynąć na rozwój terapii onkologicznych oraz czas, w którym nasz pierwszy kandydat na lek PolEpi będzie mógł być skomercjalizowany" - powiedziała prezes NanoVelos Agata Stefanek, cytowana w komunikacie.



NanoVelos planuje rozpocząć produkcje pierwszej partii leku PolEpi w standardzie farmakologicznym i rozpoczęcie badań na pierwszych pacjentach w Polsce we współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii.



"Mamy nadzieje, że list intencyjny podpisany z Polfą Tarchomin jest krokiem w kierunku budowy rodzimej innowacyjnej branży farmaceutycznej. Technologia NanoVelos charakteryzuje się dużą uniwersalnością, niskimi kosztami produkcji, a co najważniejsze może być wykorzystywana jako system celowania i dostarczania do raka dla wielu innych aktywnych substancji leczniczych" - powiedział prezes NanoGroup Marek Borzestowski.



W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.



Polfa Tarchomin jest najstarszym producentem leków w Polsce. Specjalizuje się w produkcji leków, które zapewniają szerokim grupom pacjentów dostęp do nowoczesnych metod leczenia, zwłaszcza w obszarze leków przeciwbakteryjnych (antybiotyki); leków przeciwcukrzycowych (insuliny); leków działających na ośrodkowy układ nerwowy oraz produktów dermatologicznych. Roczne możliwości produkcyjne zakładu to 65 mln opakowań leków w formie stałej (tabletki, kapsułki), aerozoli oraz żeli. Zakład posiada 30 linii produkcyjnych.



(ISBnews)