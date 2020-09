Budynki, w których swoją siedzibę będzie miało Fujitsu, zaoferują łącznie 19 900 m2 powierzchni biurowej, zapewniającej dowolną aranżację przestrzeni dostosowanej do indywidualnych potrzeb i komfortu pracy. Biurowce będą miały odpowiednio pięć i sześć kondygnacji naziemnych oraz jedną kondygnację podziemną, gdzie znajdzie się m.in. parking dla 300 rowerów. Fuzja to projekt miastotwórczy, który nada pofabrycznym terenom nowe funkcje wprowadzając jednocześnie najwyższej klasy przestrzenie biurowo-usługowe, podano.



"Ten historyczny teren przez wiele lat był dla łodzian zamknięty i niedostępny. Pracujemy nad tym, by znów stał się pełnoprawną częścią Łodzi, by integrował, zaspokajał potrzeby, stał się tłem dla zrównoważonego, miejskiego stylu życia. Fuzja będzie doskonałym miejscem do życia, załatwiania codziennych spraw, spędzania czasu z przyjaciółmi, ale także do podejmowania ambitnych zawodowych wyzwań. Wierzę, że dla pracowników Fujitsu, praca w tym miejscu będzie także przyjemnością" - powiedział prezes Echo Investment Nicklas Lindberg, cytowany w komunikacie.



"Fuzja jest dla nas naturalnym wyborem, jeśli chodzi o nową wspólną lokalizację naszego zespołu w Łodzi. Biurowce przy Tymienieckiego zapewnią nam to, czego potrzebujemy: wysoki standard, a także dogodną lokalizację z ofertą handlową, restauracyjną i rozrywkową. Ze względu na nieustanny rozwój firmy, już od 4 lat łódzki zespół Fujitsu funkcjonuje w dwóch lokalizacjach. W naszej firmie jedną z ważniejszych wartości jest dobra współpraca międzydepartamentowa, a wspólne biuro na pewno pozwoli nam jeszcze lepiej budować relacje pomiędzy naszymi pracownikami. Wybór naszej nowej siedziby jest wynikiem ankiety skierowanej do pracowników, którzy wyrazili chęć pracy pod jednym dachem, w centrum miasta, w wielofunkcyjnym kompleksie, a budynek Fuzja spełnił wszystkie oczekiwania. Myślę, że zwłaszcza po ostatnich wydarzeniach związanych z pandemią i wymuszoną izolacją, łódzki zespół Fujitsu nie może doczekać się przeprowadzki do nowych biur" - dodała dyrektor zarządzająca Fujitsu Poland Global Delivery Center Aleksandra Durzyńska - Prochowska, cytowana w komunikacie.



Fuzja realizowana przez Echo Investment przywróci życie pofabrycznym terenom dawnej fabryki Karola Scheiblera w Łodzi. Na blisko 8 hektarach przy ul. Tymienieckiego zrewitalizowane historyczne budynki odzyskają swój blask, podsumowano w informacji.



Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.



