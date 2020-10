Zysk operacyjny wyniósł 5,81 mln zł wobec 7,42 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 75,44 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 63,79 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2020 r. spółka miała 4,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 115 mln zł w porównaniu z 82,94 mln zł rok wcześniej.



"Opublikowane przez nas wyniki za pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku są zgodne z naszymi wcześniejszymi deklaracjami dotyczącymi wzrostów sprzedaży. Finalnie raportowany wzrost o aż 38% w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 roku bardzo cieszy - jest to dowód, iż spółka z sukcesem rozwija kanały dystrybucji, niewielkim kosztem zwiększając wolumeny. To właśnie między innymi dzięki temu, udało nam się wypracować aż 18% wzrost na poziomie EBITDA" - powiedział dyrektor finansowy Libet Sławomir Salamon, cytowany w komunikacie.



Grupa rozwija biznes w oparciu o sieć własną dystrybucji, która jest stale powiększana, kanał e-commerce dla klientów indywidualnych, jak i produkcję dla kontrahentów zagranicznych, podano również.



Branża budowlana w raportowanym okresie w mniejszym stopniu w porównaniu z innymi sektorami gospodarki została dotknięta skutkami pandemii i krajowego lockdownu. Jednocześnie, przyszłe ograniczenia popytu w poszczególnych segmentach sektora budowlanego mogą zapowiadać spadki w liczbie wydawanych nowych pozwoleń na budowę i wstrzymanych projektach inwestycyjnych, zaznaczono.



"Z radością zauważamy, że relacje biznesowe z naszymi kontrahentami odbywają się w sposób płynny i niezaburzony - to dobra wiadomość dla wszystkich stron. Jednocześnie, mamy też świadomość, że raportowany w ostatnim okresie spadek krajowego PKB, dotknie niektóre firmy budowlane z opóźnieniem. Stąd właśnie nasz nacisk na intensywny rozwój kanałów sprzedaży. Wyróżnikiem Libet jest istotny udział klientów indywidulanych w sprzedaży, stąd ograniczenia w dużych inwestycjach infrastrukturalnych czy budowlanych, powinny mieć mniej istotny wpływ na wyniki grupy" - dodał Salamon.



Spółka planuje w okresie jesienno-zimowym przeprowadzić standardowe inwestycje i remonty w swoich zakładach na terenie kraju, podsumowano.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 8,4 mln zł wobec 22,83 mln zł zysku rok wcześniej.



Libet jest jednym z największych polskich producentów betonowych elementów aranżacji otoczenia. Obok kostek brukowych i płyt tarasowych jej portfolio obejmuje m.in. liczne propozycje materiałów do realizacji obrzeży, ogrodzeń, schodów czy elementów małej architektury ogrodowej, a także oświetlenie zewnętrzne, chemię budowlaną czy akcesoria i narzędzia montażowe. Od 2011 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2019 r. miała 200 mln zł skonsolidowanych przychodów.



