Zysk operacyjny wyniósł 0,35 mln zł wobec 0,24 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,49 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 0,02 mln zł rok wcześniej.



W I-II kw. 2020 r. spółka miała 0,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1,08 mln zł w porównaniu z 0,38 mln zł rok wcześniej.



"Wypracowane przez Grupę Gaming Factory wyniki są zgodne z naszymi oczekiwaniami. W okresie od stycznia do czerwca br. widać wyraźny wzrost przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług, które w tym czasie wyniosły prawie 1,1 mln zł, wobec niespełna 0,4 mln zł w 2019 roku. Cieszy nas także osiągnięty przez Grupę zysk netto z działalności operacyjnej na poziomie 0,54 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku zanotowaliśmy 0,15 mln zł straty. Systematycznie zwiększamy przychody ze sprzedaży gier, a najważniejsze premiery tytułów własnych dopiero przed nami" - powiedział prezes zarządu Gaming Factory Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 0,16 mln zł wobec 1,91 mln zł zysku rok wcześniej.



W IV kw. br. Gaming Factory planuje premiery kilku gier: Lost Viking: Kingdom of Woman, FoodTruck Arena, Chains of Fury, Gallic Wars - Battle Simulator, Ironsmith Medieval Simulator, Castle Flipper, Gunslingers and Zombies. Strategia Gaming Factory zakłada wydanie w ciągu trzech lat 30 gier własnych dedykowanych na PC oraz prowadzenie działalności wydawniczej dla innych studiów, podano także.



Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20 produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoony, gry akcji czy horrory. Spółka notowana jest na rynku głównym GPW od lipca 2020 r.



(ISBnews)