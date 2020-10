Koncern Perdue Agribusiness jest zainteresowany zastosowaniem technologii biorafineracji śruty rzepakowej w produkcji dodatków paszowych. W celu wstępnych badań amerykański partner wysłał do Polski próbki własnych surowców do inżynierów z InventionBio pod kątem zbadania zastosowania technologii rafinacji biomasy do przerobu takich substancji. Pomyślny wynik całego procesu badań otworzy nowe możliwości spółce na sprzedaż licencji na wykorzystanie technologii lub stworzenie z Perdue Agribusiness joint venture, podano.



"Pozytywne wyniki laboratoryjne testów pierwszych próbek dają nam duże nadzieje na pomyślne przejście całego procesu badań, co szerzej wiązałoby się z globalną komercjalizacją naszej technologii. Współpraca z jednym z wiodących amerykańskich koncernów rolnych jest dla nas dużym wyróżnieniem, a jednocześnie potwierdzeniem na unikalność rozwiązań InventionBio" - powiedział wiceprezes Boruta-Zachem Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.



Perdue Farms to duży koncern rolno-spożywczy z Salisbury w stanie Maryland, specjalizujący się w przetwórstwie wieprzowiny oraz drobiu. Oprócz tego spółka pozyskuje, sprzedaje i przetwarza towary rolne, w tym zboża, nasiona oleiste, mieszanki paszowe i specjalne oleje z nasion do celów spożywczych i przemysłowych. Dzięki polskiej technologii spółka mogłaby przerabiać nawet 60 ton śruty rzepakowej na dobę. Opracowana przez inżynierów InventionBio metoda tlenowej fermentacji biomasy w formie stałej pozwala w jednym procesie technologicznym wytwarzać wiele różnych produktów, w tym właśnie m.in. dodatki paszowe.



Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.



