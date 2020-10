Dystrybucja cyfrowa (ESD) usług VoD, której częścią jest współpraca z Rakuten TV, stanowi obecnie około połowy wszystkich transakcji ESD w Asbis i nadal dynamicznie rośnie na wszystkich głównych rynkach, na których firma prowadzi działalność i rozwija ESD, podano w komunikacie.



"Asbis od wielu lat rozwija usługi z sektora cyfrowej dystrybucji oprogramowania. Nasza umowa z Rakuten TV w Polsce to kolejny krok na drodze do umocnienia pozycji Asbis w tym sektorze. Usługi VOD, tak jak inne usługi płatnego dostępu do treści on-line, rozwijają się obecnie bardzo dynamicznie na całym świecie. O tym, jak są potrzebne przekonaliśmy się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy większość naszego życia przeniosła się do internetu. Zdecydowanie chcemy być częścią tego wzrostowego rynku, jakim jest sektor cyfrowej dystrybucji oprogramowania" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.



Elektroniczna platforma dystrybucyjna Asbis (ESD) to rozwiązanie dla sprzedawców detalicznych, sklepów internetowych i firm telekomunikacyjnych, pozwalające im poszerzyć swoje portfolio o usługi dodane w dziedzinie mediów cyfrowych, ubezpieczeń czy bezpieczeństwa. Platforma umożliwia sprzedaż nie tylko pojedynczych produktów, ale także tworzenie pakietów usług z różnymi programami, a nawet usługami własnymi sprzedawcy. Transfer kluczy licencyjnych od producentów do klientów końcowych jest natychmiastowy, podano także.



"Stawiamy sobie bardzo ambitny cel w sektorze ESD - chcemy być wiodącym dostawcą różnorodnych usług cyfrowych opracowanych na urządzenia mobilne i stacjonarne na naszych rynkach. Mamy bardzo dobrą platformę dopasowaną do potrzeb sieci handlowych. Mamy też podpisane umowy w zakresie cyfrowej dystrybucji z światowymi liderami, o których będziemy informować wkrótce" - powiedział Kostevitch.



Rakuten TV to pierwsza platforma wideo na żądanie (VoD) w Europie łącząca różne rodzaje usług wideo na żądanie. Rakuten TV, który dostępny jest w Polsce od 2019 roku, dostarcz najnowsze produkcje filmowe z międzynarodowych studiów firmowych w jakości Full HD i Ultra HD, z dubbingiem w języku polskim, podała spółka.



"Wszystkie elektroniczne urządzenia konsumenckie i AGD kwalifikują się do otrzymania specjalnych kodów Rakuten TV, gwarantujących wypożyczenie 2, 5 lub 10 filmów w okresie aktywacji, który trwa do jednego roku. W październiku tego roku ruszą wspólne akcje promocyjne Rakuten TV oraz Asbis w sieciach handlowych Media Expert oraz RTV Euro AGD w Polsce - do komponentów IT zostaną dodane vouchery Rakuten TV, m.in. do wersji pudełkowych procesorów do komputerów stacjonarnych firmy AMD RYZEN 3, 5, 7 i 9 oraz sprzętu AGD firmy Redmond (blendery, czajniki, grille elektryczne i multicookery)" - czytamy także.



Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.



(ISBnews)