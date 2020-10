"Obecnie trwa analiza docelowych inwestycji fotowoltaicznych, wybierane są lokalizacje pod panele" - powiedział Dyczko w rozmowie z ISBnews.



Wiadomo już, że pierwsza farma o mocy ok. 3 MW powstanie na terenach niedaleko kopalni "Budryk" w Ornontowicach. Zlokalizowany jest tam zakład odsalania wody. Elektrownia słoneczna niemal w 100% pokryje zapotrzebowanie na prąd.



"Planowane rozpoczęcie inwestycji to 2021 rok" - dodał wiceprezes.



Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.



Wojciech Żurawski



(ISBnews)