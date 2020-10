"Negocjacje dotyczące warunków współpracy, w tym również dotyczące zasad finansowania projektu mają rozpocząć się w IK kwartale 2020 r. Po zakończonych negocjacjach rozpocznie się wspólna budowa centrum, podano.



"Strony szacują, że wartość projektu wyniesie 25 mln zł, z czego 15 mln zł przeznaczą na infrastrukturę budowlaną, a 10 mln zł na wyposażenie laboratorium i koszty osobowe" - czytamy w komunikacie.



Strony umowy zakładają, że otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab nastąpi do końca 2023 r.



"Miejscem budowy będzie teren Game Village w Katowicach. To pierwsza w Polsce, ale także w tej części Europy, wioska gamingowa, gdzie twórcy gier znajdą zaplecze biurowo-technologiczne, halę z budynkami laboratoryjno-symulacyjnymi oraz budynki typu bungalow, stanowiące zaplecze pracownicze, wypoczynkowe i bazę noclegową dla pracowników studiów deweloperskich" - czytamy także.



Centrum ma na celu prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów: komercyjnego symulatora badawczo-rozwojowego dla przemysłu kosmicznego oraz własnego systemu do digitalizacji przestrzennej i pomiaru ruchu, a także badania na ile sztuczna inteligencja jest w stanie tworzyć gry komputerowe oraz wspomagać i automatyzować procesy portowania gier na konsole nowej generacji, podano także.



"Kluczowym punktem projektu, będzie opracowanie własnego silnika graficznego Space Engine 3D do tworzenia superrealistycznych symulatorów przestrzeni kosmicznej, kierowanych zarówno do przemysłu rozrywkowego, jak i do największych Agencji Kosmicznych. Centrum będzie korzystało z technologii: Fotogrametrii, MoCap, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i własnych narzędzi i rozwiązań informatycznych" - czytamy także.



Spółka podała także, że złożony 14 lipca 2020 r. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosek o dofinansowanie stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab w ramach działania 2.1 PO IR - konkurs 1 / 2.1 / 2020 przesuwa się w czasie ze względu na brak rekomendacji ze strony panelu ekspertów, a emitent nie czekając już na finalne ogłoszenie wyników konkursu zdecydował się przygotować projekt Centrum Badawczo-Rozwojowego z funduszem, podsumowano w materiale.



SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.



(ISBnews)