"Tak [jesteśmy zainteresowani]. Może nie wszystkimi" - powiedział Dąbrowski dziennikarzom w kuluarach 6. Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego (OSG) w Lublinie.



"Pewnie złożymy ofertę" - dodał.



W połowie września br. CEZ poinformował, że oficjalnie rozpoczął proces dezinwestycji w Polsce. CEZ objął dezinwestycją pięć polskich spółek: CEZ Skawina, CEZ Chorzów (w tym projekt CEZ Chorzów II), CEZ Produkty Energetyczne Polska i CEZ Polska. Najpierw nastąpi faza badania zainteresowania rynkowego, po której nastąpią dalsze fazy procesu sprzedaży. Proces jest realizowany dla CEZ przez wyłącznego doradcę inwestycyjnego ING Bank.



Spółki grupy CEZ w Polsce posiadają dwie jednostki kogeneracyjne, wytwarzające ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu. CEZ Skawina (moc zainstalowana 330 MWe / 588 MWt) jest drugim co do wielkości dostawcą ciepła do Krakowa (z ok. 25-proc. udziałem) i Skawiny. CEZ Chorzów (238 MWe / 500 MWt) to jeden z największych dostawców ciepła do Katowic i innych aglomeracji miejskich na Śląsku. W ubiegłym roku CEZ Skawina i CEZ Chorzów wyprodukowały łącznie 2443 GWh energii elektrycznej i 5 366 TJ ciepła. Obie elektrownie posiadają technologię współspalania biomasy, wskazano również.



Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



