"Wcześniejszy wykup obligacji na żądanie emitenta nastąpi w dniu 26 października 2020 roku, tj. w dniu płatności odsetek za XVII okres odsetkowy, poprzez zapłatę za każdą obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej obligacji tj. 100 złotych, powiększonej o należną kwotę odsetek, narosłych do dnia wcześniejszego wykupu oraz premii, liczonej od wartości nominalnej obligacji, w wysokości 0,25%. Wykupowi będą podlegały wszystkie obligacje nieumorzone oraz nie pozostające własnością emitenta" - czytamy w raporcie.



Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,17 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)