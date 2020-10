Spółka szacuje, że narastająco w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. przychody Grupy Auto Partner wyniosły 1 237,2 mln zł, co oznacza wzrost o 11,35% r/r, podano w komunikacie.



Jednostkowe przychody wyniosły w minionym miesiącu 157,92 mln zł wobec 126,89 mln zł rok wcześniej, a przychody spółek zależnych 23,14 mln zł w porównaniu do 13,12 mln zł we wrześniu 2019 r., podano także.



Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 479 mln zł w 2019 r.



