"Break event point w ujęciu miesięcznym powinien się pojawić IV kw. lub w I kw. przyszłego roku. To będzie zależało od kursu dolara, który ma jednak istotny wpływ na naszą działalność. Jeśli w miesięcznym będziemy mieli break ewent point, to zapewne kolejny kwartał po tym break event będzie już kwartałem pokazującym zysk" - powiedział Sadowski podczas wideokonferencji.



Brand24 zanotował na poziomie grupy 3,3 mln zł przychodów i 147 tys. zł straty netto w II kw. 2020 r. Liczba aktywnych klientów na koniec II kw. wyniosła 3 091.



Prezes zwrócił uwagę, że ponad 65% przychodów jest generowana przez klientów spoza Polski.



"W Polsce mamy 2-2,5 tys. rejestracji miesięcznie i nie chcemy tego podbijać i nawet nie mamy dedykowanej osoby od marketingu dla kraju. Z kolei za granicą mamy już kilkanaście tysięcy rejestracji miesięcznie i mamy specjalny zespół do obsługi marketingowej. Tym 'koniem pociągowym', jeżeli chodzi o nowych klientów jest - jak widać - już zagranica" - dodał Sadowski.



Ostatnie miesiące spółka pracowała nad badaniem potrzeb klientów, poinformował także prezes.



"Pozwoliło to nam zweryfikować nowe funkcje Brand24, ale wskazały także nowe kierunki rozwoju dla nas. Spółka dojrzała, aby rozpocząć nowy rozdział i zacząć oferować nowe alternatywne produkty, a nie być postrzegana jako spółka tylko jednego produktu. W tej chwili kończymy m.in. nową wersję Brand24, która będzie rewolucyjna. Chcemy przejść z fazy podawania liczb do fazy podawania wniosków. Będzie on uruchamiany krok po kroku i będziemy starali się nowe funkcjonalności wypuszczać jak najszybciej" - wskazał Sadowski.



Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie, umożliwiającego śledzenie wzmianek, budowanie relacji oraz pozyskiwanie klientów, sprzedawanego globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka ma dominującą pozycję na polskim rynku w swojej kategorii produktowej i z sukcesem komercjalizuje narzędzie na rynku globalnym. Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak IKEA, H&M czy Biuro Pierwszej Damy USA, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie.



