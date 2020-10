"Nasze dotychczasowe prace nad VR były bardzo udane. VR-owe 'Layers of Fear' zwróciło całkowite koszty produkcyjne i marketingowe w ciągu pół roku od swojej premiery. 'Blair Witch' ma znacznie większy potencjał, a współpraca z Oculusem i ich pełen support marketingowy dają nam szansę na świetne wyniki sprzedażowe. Kampania marketingowa rusza już dzisiaj" - powiedział prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.



Gra będzie dostępna w Oculus Store za 29,99 euro/USD.



Wersja gry zaprojektowana specjalnie na Questa będzie zawierała szereg usprawnień i unowocześnień, a także nowe mechaniki rozgrywki, które zwiększą interaktywność rozgrywki i umożliwią graczom maksymalną immersję. Za port gry odpowiada jeden z liderów rynku wirtualnej rzeczywistości - studio Incuvo, odpowiedzialne min. za "Layers of Fear" czy zapowiedziany niedawno "Green Hell". Pracownicy Bloober Team nadzorowali prace wspólnie z zespołami Oculus i Lionsgate, podano także.



Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.



(ISBnews)