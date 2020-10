"W ramach programu, emitent planuje przeprowadzenie emisji pierwszej serii obligacji najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 roku o następujących parametrach brzegowych:



- termin zapadalności obligacji pierwszej serii będzie wynosił do 4 lat;



- obligacje pierwszej serii zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;



- obligacje pierwszej serii będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;



- obligacje pierwszej serii mogą zostać dopuszczone do obrotu w ASO;



- świadczenia emitenta z tytułu obligacji pierwszej serii będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;



- oprocentowanie obligacji pierwszej serii będzie oprocentowaniem zmiennym" - czytamy w komunikacie.



W związku z programem, spółka zawrze z wybraną instytucją finansową (lub wybranymi instytucjami finansowymi) umowę emisyjną, na podstawie której będą przeprowadzane wielokrotne emisje obligacji w ramach programu, dodano.



Obligacje emitowane w ramach programu będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela i będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego. Obligacje będą mogły zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano także.



Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.



