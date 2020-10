"Chcemy wykorzystać 7-8 mld m3 biometanu, który możemy pozyskać z 13-15 mld m3 produkowanego rocznie biogazu" - powiedział Kwieciński w rozmowie z ISBnews w kuluarach VI Kongresu Energetycznego DISE we Wrocławiu.



Kwieciński dodał, że już za 10 lat w pełni realne jest pozyskanie 4 mld m3, tak aby biometan stanowił ok. 20% gazu w sieci dystrybucyjnej.



Latem br. prezes PGNiG informował, że celem spółki jest, aby w perspektywie 10 lat produkcja biometanu w Polsce osiągnęła ok. 4 mld m3. Według przedstawianych wówczas wstępnych szacunków, będzie to wymagało ok. 70 mld zł i powstania nawet 1 500-2 000 biometanowni w całym kraju.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.



Wojciech Żurawski



(ISBnews)