"Zarząd T-Bull, informuje, że pomiędzy spółką, a firmami American Honda Motor Company oraz Honda Motor CO. zawarta została umowa licencyjna. Licencjodawca udzielił spółce licencji na logotyp i nazwę oraz wykorzystanie wizerunku następujących modeli motorowych w grze emitenta 'Moto Rider GO': 2019 Honda Forza 300 2019 Honda Super Cub C125, 2019 Honda Monkey, 2019 Honda CB500X, 2019 Honda CMX500 Rebel, 2019 Honda Gold Wing GL 1800, 2019 Honda CBR1000RR, 2019 Honda CBR650R, 2018 Honda Shadow Phantom, 2017 Honda CRF250L Rally, 2019 Honda CRF1000L Africa Twin ABS, 2013 Honda Interstate" - czytamy w komunikacie.



"Gra Moto Rider GO" premierę na urządzenia mobilne miała w 2016 roku, od tego momentu tytuł został pobrany przez ponad 100 mln użytkowników na całym świecie i zebrał liczne wyróżnienia. Aktualizacja gry z wyżej wymienionymi motocyklami, trafi na urządzenia mobilne w I kw. 2021 r., podano także.



T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.



(ISBnews)