Ta ostatnia rozbudowa zwiększa zainstalowaną bazę Grupy na Węgrzech do 37,8 MWp, a globalny portfel elektrowni własnych do 63,4 MWp, podano.



"Grupa będzie eksploatować nowe elektrownie za pośrednictwem dwóch spółek projektowych, z których każda posiada koncesję METÁR. Koncesje te uprawniają każdą elektrownię do korzystania z taryfy gwarantowanej (w formie sprzedaży energii elektrycznej na rynku transakcji natychmiastowych plus umowa na różnicę kursów) w wysokości 33 360 HUF za MWh (ok. 93 euro za MWh). Obie elektrownie są uprawnione do maksymalnej zatwierdzonej i wspieranej produkcji wynoszącej około 38 400 MWh na jedną koncesję w okresie 17 lat i 11 miesięcy. Łączne roczne przychody obu elektrowni mają wynieść 380 000 euro" - czytamy w komunikacie.



Podłączenie do sieci kolejnych sześciu elektrowni planowane jest na koniec października 2020 r., natomiast uruchomienie pozostałych dwóch elektrowni planowane jest na koniec listopada 2020 r.



Dwie nowe elektrownie mają powierzchnię ponad 4,3 ha i są podłączone do sieci E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Łącznie mają one wytwarzać około 4,1 GWh energii elektrycznej rocznie, wskazano również.



"Model wyceny portfela własnego grupy zgodnie z MSR 16 zakłada, że pozostałe całkowite dochody w wysokości około 0,9 mln euro zostaną ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat grupy za IV kwartał 2020 r. w związku z uruchomieniem obu elektrowni fotowoltaicznych" - podsumowano.



Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.



(ISBnews)