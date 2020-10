Szyld BZK Holding łączy pod sobą spółki z branży rolniczo-spożywczej - Bakomę, Komagrę, Polskie Młyny, Bioagrę i Bioagrę Oil. W ramach realizacji własnych celów biznesowych spółka chce wzmacniać potencjał polskiego rolnictwa, współpracując z producentami zbóż, rzepaku, kukurydzy, organizując kontraktacje i działania skupowe, podano.



"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że spływa do nas coraz więcej zapytań ze strony potencjalnych kontrahentów o technologię InventionBio. Pokazuje to jej unikalność w zakresie know-how, a także uniwersalność zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Widzimy duży potencjał w wykorzystaniu naszych autorskich rozwiązań w spółkach należących do BZK Holding" - powiedział wiceprezes Boruta-Zachem Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.



InventionBio jest właścicielem przełomowej technologii wykorzystywanej w biorafinerii, która oparta jest na procesie biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem przeznaczonych na ten cel mikroorganizmów GRAS. Spółka w procesie biorafinacji pozyskuje m.in. biosurfaktanty i lewan, wykorzystywane w przemyśle kosmetyczno-chemicznym oraz inne związki o właściwościach prozdrowotnych do zastosowania w żywności i paszach dla zwierząt. Technologia spółki jest przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna, energooszczędna i bezodpadowa.



Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.



