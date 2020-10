"Bartycka 49 Apartamenty powstaje Dolnym Mokotowie, w spokojnej i cichej okolicy. Inwestycja odpowiada na potrzeby najbardziej wymagających mieszkańców. Łączy w sobie atrakcyjną lokalizację, wysoki standard wykończenia oraz zróżnicowaną ofertę mieszkaniową. W trzypiętrowym budynku powstanie 79 mieszkań jedno- oraz dwupoziomowych o powierzchniach od 40 do 138 m2. Będą to lokale o zróżnicowanych układach - funkcjonalne dwu- i trzypokojowe mieszkania oraz cztero-, pięcio- i sześciopokojowe apartamenty" - czytamy w komunikacie.



Ceny za m2 zaczynają się od 10 400 zł brutto.



Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Sprzedała ok. 3,2 tys. mieszkań w 2019 r. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.



