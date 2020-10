"Stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji katalog usług chmurowych dla instytucji publicznych to przede wszystkim szansa na szybszą, bezpieczniejszą i skuteczną adopcję nowoczesnych rozwiązań w administracji. Dzięki katalogowi instytucje publiczne będą podnosić swoją efektywność pracy i rozszerzać zakres usług realizowanych za pośrednictwem nowoczesnych technologii. W dłuższej perspektywie powinno to mieć pozytywny wpływ nie tylko na komfort i szybkość realizacji procesów administracyjnych, ale również na efektywność naszej gospodarki. Mając to na uwadze, szczególnie cieszy nas fakt, że jesteśmy częścią tego projektu oraz że w pierwszej odsłonie katalogu pojawiło się aż 39 usług chmurowych oferowanych przez Asseco" - powiedział dyrektor pionu usług cloud i data center w Asseco Data Systems Marcin Lebiecki, cytowany w komunikacie.



Dostawcy usług chmurowych prezentowani są w portalu w spójny i usystematyzowany sposób. Dzięki temu urzędy mogą w krótkim czasie zweryfikować kompetencje firm, zakres ich działania oraz dostępność usług i na tej podstawie dokonać właściwego wyboru. W katalogu prezentowane są usługi chmurowe dostarczane przez certyfikowanych dostawców, którzy spełniają wymagane standardy bezpieczeństwa, podano także.



Spółka zwraca uwagę, że trwająca pandemia przyspieszyła wiele procesów transformacji cyfrowej.



"W ramach Systemu Zapewniania Usług Chmurowych, Asseco udostępniło szereg rozwiązań, które wesprą instytucje publiczne w zakresie uruchomienia środowiska chmurowego, wdrożenia oprogramowania czy udzielania bieżącego wsparcia eksperckiego" - dodał dyrektor pionu rozwiązań workflow i zarządzania oświatą w Asseco Data Systems Wojciech Woś, cytowany w komunikacie.



Asseco Data Systems powstała w styczniu 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH-Soft, Centrum Komputerowe ZETO, Combidata Poland, Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz, Unizeto Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firma produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.



(ISBnews)