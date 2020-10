"Pilotaż z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA jest efektem trwających od dłuższego czasu negocjacji. Cieszymy się, że tak duża i znana w całym kraju placówka medyczna dostrzega potencjał rozwiązania Infoscanu. Jest to również poszerzenie kanałów dotarcia z naszym rozwiązaniem, ponieważ będzie to pierwsze wdrożenie, w ramach którego MED Recorder będzie wykorzystywany w warunkach szpitalnych. Jeżeli umowa pilotażowa zakończy się sukcesem, wówczas planujemy rozpoczęcie ze szpitalem rozmów o kontynuowaniu współpracy na warunkach komercyjnych" - powiedział prezes Infoscan Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.



W ramach dostarczone urządzenia będą wykorzystywane przez specjalistów placówki do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego. Ponadto lekarze otrzymają bezpłatny dostęp do platformy telemedycznej Osascan. Pilotaż będzie się odbywał przez kolejne 60 dni, podano także. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie jest pierwszym publicznym szpitalem w Polsce, który realizuje wdrożenie pilotażowe rozwiązania Infoscanu.



"Pandemia COVID-19 spowodowała wzrost zapotrzebowania na nowoczesne rozwiązania telemedyczne, takie jak urządzenie MED Recorder oraz system Osascan. Cieszymy się, że takie znaczące placówki dla polskiej służby zdrowia, jak Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, chcą testować nasze rozwiązanie. Naszym celem jest dotrzeć z usługą Infoscanu do największych szpitali w Polsce" - powiedział wiceprezes Infoscan Maciej Nowak, cytowany w komunikacie.



Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.



