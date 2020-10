"Zarząd Gaming Factory informuje o ustaleniu daty premiery gry 'Pangeon' na 4 listopada 2020 roku, dla której emitent jest współwydawcą wraz z Ultimate Games. Gra miała już swoją premierę na platformie PC, teraz wydana zostanie na platformie Xbox One. Cena Gry została ustalona na 13,99 USD" - czytamy w komunikacie.



Zdaniem spółki premiera gry może mieć istotny wpływ na poziom przychodów i wyników finansowych w IV kwartale 2020 r.



"Pangeon' to gra z gatunku akcji. To klasyczny zręcznościowy dungeon crawler z mechaniką typu roguelike, rozgrywający się w podziemiach, podano.



Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20 produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoony, gry akcji czy horrory. Spółka notowana jest na rynku głównym GPW od lipca 2020 r.



