"Celem Fuero Games jest tworzenie emocjonujących gier, które zapewniać będą graczom niezapomniane wrażenia. Zespół składa się obecnie z ponad 50 doświadczonych specjalistów, którzy pracują przy naszych różnych projektach: produkcjach mobilnych, technologii WhatTheBug.io. oraz grze Bushy Tail. Już teraz jesteśmy znaczącym i doświadczonym studio gamedeveloperskim o dużych perspektywach, które może konkurować z wieloma innymi, już notowanymi na parkiecie" - powiedział prezes Stanisław Fiedor, cytowany w komunikacie.



"Wśród naszych dotychczasowych sukcesów zapewniających nam rozpoznawalność i znaczącą pozycję na rynku gamingowym znaleźć można wyróżnienie przez takich gigantów branży jak Apple, Huawei i Google. Wierzymy, że stanie się spółką giełdową wesprze nas skalowaniu możliwości biznesowych i produkcyjnych oraz pozwoli nam utrzymać aktualny i dynamiczny wzrost przychodów. Naszym celem jest zadebiutować na giełdzie już w przyszłym roku" - dodał prezes.



Według nowej strategii, zespół dedykowany tytułom mobilnym ma pracować nad co najmniej 2 nowymi prototypami miesięcznie. Prowadzić ma to do powstania nie mniej niż dwóch tytułów o potencjale hitu komercyjnego rocznie. Będą to głównie tytuły z gatunku hybrid-casual, które dzięki swojej przystępności mają trafić do szerokiego grona użytkowników, a następnie zaangażować ich do pozostania w grze na długi czas, podano także.



"Gry z gatunku hybrid-casual są grami o dość prostych zasadach, ale posiadają również tzw. 'warstwę meta', która pozwala utrzymać zainteresowanie graczy przez wiele miesięcy, a co za tym idzie - czerpać zyski z wyświetlanych przez nich reklam i zakupów w aplikacji" - wyjaśnił Fiedor.



Kolejnym filarem działalności Fuero Games jest rozbudowa autorskiej technologii WhatTheBug.io, która automatyzuje testowanie gier mobilnych. Innowacyjne narzędzie jest ciągle rozbudowywane - w tym roku dodano obsługę najpopularniejszego silnika do tworzenia gier - Unity, a do końca 2021 roku oprogramowanie WhatTheBug.io będzie dostępne jako usługa w chmurze w tzw. formule Software-as-a-Service.



"Dzięki technologii WhatTheBug.io odciążamy testerów z najbardziej żmudnej i powtarzalnej pracy, a tym samym znacząco przyspieszamy proces testowania gier mobilnych co przedkłada się na zmniejszenie kosztów produkcji. Już teraz rozwiązanie jest dostępne na stronie internetowej w wersji trial, a spółka rozpoczyna wdrożenia wśród pierwszych firm tzw. early adopterów. Liczymy, że w najbliższych latach stanie się ono podstawowym narzędziem większości firm gamedeveloperskich na świecie" - powiedział prezes.



W międzyczasie powstaje też pierwsza produkcja spółki na konsole i komputery osobiste. "Bushy Tail", gra z gatunku story-driven puzzle adventure, która wyjdzie na wszystkie najważniejsze platformy, przedstawi użytkownikom "wzruszającą historię w pięknej oprawie graficznej".



"Już sam prototyp gry otrzymał kilkadziesiąt nominacji na całym świecie, w tym m.in. w Los Angeles, Paryżu, a nawet Shenzen. Zdobył też 8 nagród, m.in. za storytelling, narrację oraz animację. Nasza gra traktuje o tematach związanych z traumą oraz terapią poprzez baśniową historię o lisie z trzema łapkami opowiadaną przez dzieci. Żyjemy w czasach, w których czynniki zewnętrzne, wywierają ogromną presję na społeczeństwie i każdym z nas z osobna. Zależy nam na tym, by Bushy Tail pomagało destygmatyzować terapię, oswajać z nią graczy zarówno tych dorosłych jak i młodszych i otwierać ich na dialog poprzez interaktywne doświadczenia. Chcemy, aby nasze produkcje wzbudzały w graczach głębokie emocje i skłaniały do przemyśleń" - zakończył Fiedor.



Fuero Games jest niezależnym studiem gamedeveloperskim. Spółka działa na rynku od grudnia 2012 r. i od tego czasu wypracowała strategię działalności opartą na trzech filarach: gry mobilne, gry na PC i konsole oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne.



(ISBnews)