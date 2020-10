W ramach IV etapu os. Optima powstaną 124 lokale o powierzchniach liczących 28-69 m2. Ceny mieszkań zaczynają się od ok. 6 700 zł brutto za m2. Zakończenie budowy tego etapu inwestycji planowane jest na koniec sierpnia 2022 roku, podano.



Kolejną nowością w ofercie Inpro jest II etap osiedla Start. W ramach tej fazy projektu powstaną łącznie 4 budynki, obejmujące 159 mieszkań o powierzchniach 39-76 m2. Lokale dostępne są w cenach od ok. 6 900 zł brutto za m2. Planowane zakończenie budowy tego etapu inwestycji przypada na koniec września 2022 roku, wskazano również.



"Klienci docenią naszą ofertę ze względu na konkurencyjne ceny w stosunku do standardu osiedli oraz ich lokalizacji. Mieszkania realizowane w ramach inwestycji Optima oraz Start cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego podjęliśmy decyzję, o wprowadzeniu do sprzedaży ich kolejnych etapów. Pragniemy, aby nasza oferta była jak najbardziej zróżnicowana, tak aby każdy poszukujący mógł bez problemu znaleźć lokal odpowiadający jego potrzebom" - powiedział dyrektor handlowy w Inpro Rafał Zdebski, cytowany w komunikacie.



Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2019 r. Inpro sprzedało 769 lokali.



(ISBnews)