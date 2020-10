Develia otrzymała pozwolenie na budowę kolejnych 700 mieszkań na osiedlu Ceglana Park w Katowicach, podał deweloper. Obecnie prowadzi przedsprzedaż II etapu inwestycji, w którym spółka zaoferowała ok. 180 mieszkań i sprzedała do tej pory 70. W ofercie I etapu, którego budowa zbliża się do końca, pozostały ostatnie wolne lokale.



"Nowa odsłona inwestycji Ceglana Park cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, w związku z tym powiększyliśmy zakres II etapu osiedla. Planujemy realizację blisko 180 mieszkań, choć pierwotnie zakładaliśmy, że powstanie ich 87. Przedsprzedaż wystartowała w lipcu, a już 70 mieszkań znalazło swoich nabywców. Odnotowujemy czterokrotnie więcej zapytań w porównaniu do pierwszego etapu. Ogromne zainteresowanie ze strony klientów potwierdza, że Ceglana Park jest wyjątkowo atrakcyjną inwestycją" - powiedział członek zarządu Mirosław Kujawski, cytowany w komunikacie.



W II etapie Ceglana Park powstaną dwa 3-piętrowe budynki. W ofercie dostępne są mieszkania o zróżnicowanych metrażach, od 1- do 4- pokojowych, w tym dwupiętrowe apartamenty z tarasem o pow. 50 m2 na ostatniej kondygnacji. Budowa rozpocznie się w IV kwartale br., a przekazania zaplanowano na III kwartał 2022 roku, podano także.



"Kolejne etapy inwestycji, które otrzymały już pozwolenie na budowę, będą uruchamiane sukcesywnie wraz z postępem sprzedaży" - dodano.



Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 1 510 lokali mieszkalnych i usługowych.



(ISBnews)