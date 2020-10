Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami, a do poprawy nastrojów przyczyniła się wypowiedź przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, że jest optymistką co do szans na kompromis ws. pakietu stymulacyjnego w USA.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,40 proc. i wyniósł 28.308,69 pkt. S&P 500 zwyżkował 0,47 proc. i wyniósł 3.443,12 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,33 proc., do 11.516,49 pkt. Akcje IBM spadły o 6,5 proc. Zysk na akcję spółki wyniósł w trzecim kwartale 2,58 USD, zgodnie z konsensusem. Notowania Procter & Gamble rosły o 2 proc. Przychody wyniosły w trzecim kwartale 19,32 mld USD wobec prognozowanych 18,33 mld USD. Reklama Firma ubezpieczeniowa Travelers szedł w górę o 2,5 proc. Spółka podała w raporcie, że zysk na akcję w III kw. wyniósł 3,12 USD vs konsensus rynkowy na poziomie 3,03 USD. Akcje Albertsons zwyżkowały 5 proc. Sieć supermarketów podała w sprawozdaniu finansowym, że zysk na akcję wyniósł 60 centów w III kw. wobec oczekiwanych 26 centów. Travelers podrożał ponad 4 proc. dzięki lepszych od oczekiwań wynikach kwartalnych. Spółka pokazała 3,12 USD zysku na akcję i 7,77 mld USD przychodów, a analitycy liczyli na 3,03 USD na akcję i 7,55 mld USD przychodów. „Zbliżając się do wyborów w USA i przy rosnącej w szybkim tempie liczbie infekcji COVID-19 na całym świecie, inwestorzy mogą powstrzymać się od podejmowania ryzykownych decyzji” - powiedział Charalambos Pissouros, starszy analityk rynkowy w JFD Group. Według biura rzecznika prasowego przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, ona i sekretarz skarbu Steven Mnuchin poczynili pewne postępy podczas ostatnich rozmów w sprawie pakietu stymulacyjnego. We wtorek oboje mają zamiar rozmawiać ponownie. Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wyznaczyła wtorek jako ostateczny termin - jeśli Biały Dom chce jeszcze przed wyborami osiągnąć postępy w sprawie umowy o fiskalnym stymulowaniu gospodarki. Na razie Pelosi i sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin "zmniejszają" różnice zdań w rozmowach dotyczących bodźca fiskalnego dla gospodarki. Demokraci nie chcą zrezygnować m.in. ze swoich priorytetów dla lokalnych władz samorządowych, pracowników, szkół i służby zdrowia. „Prawdopodobieństwo zawarcia umowy nie wydaje się teraz wyższe niż tydzień temu. Brak działań jest szczególnie niepokojący w świetle rosnącej liczby przypadków COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. Większość inwestorów spodziewa się jakiegoś rodzaju bodźca fiskalnego w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, a jedyną niewiadomą jest wielkość i skala bodźców” - powiedział Michael Hewson, główny analityk rynkowy w CMC Markets. W ciągu ostatniej doby w USA zarejestrowano 48 210 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a z powodu Covid-19 zmarło w tym czasie 388 osób. Poinformował o tym na swej stronie w poniedziałek wieczorem Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Zgodnie z szacunkami amerykańskiej uczelni od wybuchu epidemii w USA zdiagnozowano łącznie 8 mln 208 831 przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 220 088. Dyrektor Krajowego Instytutu ds. Alergii i Chorób Zakaźnych dr Anthony Fauci przewiduje, że w listopadzie lub grudniu, będzie mógł powiedzieć czy niektóre potencjalne szczepionki COVID-19 są bezpieczne i skuteczne. Wyraził zaufanie co do kompetencji amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie ich oceny. Zdaniem epidemiologa, gdyby udowodniono, że szczepionki, które obecnie przechodzą badania kliniczne, są bezpieczne i skuteczne, mogłyby być w USA szeroko dostępne od kwietnia. Amerykańskie stany zaczynają już planować plany dystrybucji szczepionek. Gubernatorzy z obydwu partii zrzeszeni w stowarzyszeniu National Governors Association wzywają rząd federalny do przedstawienia szczegółowych wytycznych w tej sprawie. Zwrócili się do Waszyngton m.in. o fundusze federalne, ustalanie priorytetów, monitorowanie skutków zdrowotnych wirusa itp. kwestie związane z dystrybucją przyszłych szczepionek.