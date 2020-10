Umowa została zawarta z Pekao Investment Banking (w roli globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu) oraz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - Biuro Maklerskie Pekao (w roli współprowadzącego księgę popytu i agenta rozliczeniowego).



"Proces budowania księgi popytu na akcje serii D rozpocznie się w dniu publikacji niniejszego raportu bieżącego i zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu, na zasadach opisanych poniżej i potrwa nie dłużej niż do 22 października 2020 roku" - czytamy w komunikacie.



Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte przez inwestorów do 26 października 2020 r., a wpłaty wkładów pieniężnych za akcje serii D zostaną dokonane w terminach wskazanych w umowach objęcia tych akcji, tj. nie później niż do 26 października 2020 r., dodano.



Jednocześnie spółka poinformowała, że Israel Land Development Company (ILDC) zadeklarowała, iż niezależnie od akcji ofertowanych w ofercie nowych akcji, obejmie akcje serii D w liczbie, która zapewni ILDC zachowanie dotychczasowego udziału ekonomicznego w kapitale MLP Group.



W połowie października MLP Group podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D w liczbie nie większej niż 1,65 mln na podstawie upoważnienia zawartego w statucie spółki (kapitał docelowy) z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.



MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)