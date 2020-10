"Zgodnie z postanowieniami umowy proces ABB zostanie przeprowadzony w sposób niewymagający sporządzenia, zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości jakiegokolwiek dokumentu ofertowego dotyczącego nowych akcji 2, w tym w szczególności prospektu nowych akcji 2, gdyż korzysta ze zwolnienia prospektowego [...]. W ramach procesu ABB zostanie skierowana oferta objęcia nowych akcji 2 wyłącznie do inwestorów zaproszonych do udziału w procesie ABB, którzy jednocześnie będą:



a) inwestorami kwalifikowanymi [...] lub



b) inwestorami, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro na inwestora [...], lub



c) inwestorami innymi niż inwestorzy, o których mowa lit. a) i b) powyżej w liczbie nie przekraczającej 149 osób" - czytamy w komunikacie.



Proces ABB obejmie łącznie do 127 915 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,1 zł każda, stanowiących łącznie nie mniej niż 1 i nie więcej niż 127 915 głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Nowe akcje 2 mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, przypomniano.



Proces ABB rozpoczyna się 22 października 2020 r., a planowany termin jego zakończenia to 29 października 2020 r., podano także.



"Spółka zamierza zawrzeć umowy objęcia nowych akcji 2 do dnia 3 listopada 2020 r., a wpłaty wkładów pieniężnych na nowe akcje 2 powinny zostać dokonane do 6 listopada 2020 r." - czytamy dalej.



Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.



(ISBnews)