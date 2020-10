"To, co nas wyróżnia na rynku, to solidne i wytrzymałe maszyny ekonomiczne. W Polsce, szczególnie wśród starszych pokoleń związanych ze sportem, jesteśmy znaną i docenianą marką. Możemy wyposażyć kompleksowo każdy obiekt sportowy przy użyciu naszych dwóch linii produktów oraz urządzeń światowych marek. Oferujemy naszym klientom pełną kastomizację kolorystyczną, gdzie sprzęt może być dostosowany według indywidualnych upodobań klienta, możemy zejść nawet do poziomu koloru pojedynczej nitki" - powiedziała prezes Olympu Sylwia Czepiżak, cytowana w komunikacie.



Produkty spółki pozycjonowane są jako "value-for-money", oferujące najlepszą jakość w przystępnej cenie, średnio 20% niższej od globalnej konkurencji. Jest to sprzęt przeznaczony głównie dla klubów fitness, który jest kluczowym segmentem klientów w strategii spółki. Jednocześnie spółka dywersyfikuje swoje grupy docelowe, rozwijając się na rynkach wertykalnych, oferując swoje produkty klientom niepowiązanych bezpośrednio z branżą fitness tj. hotele, SPA, galerie handlowe. Spółka prowadzi również sprzedaż w kanale B2C, oferując swój sprzęt klientom indywidualnym, podkreślono w materiale.



"Oczywiście, segment klubów fitness stanowi dominujący udział w strukturze przychodów spółki, dlatego też właśnie tam skupiamy naszą największą uwagę. Jednakże nie możemy zapominać, że to właśnie w tym segmencie klientów istnieje największe nasycenie konkurencji. Rynek sprzętu treningowego dynamicznie rośnie, lecz przy obecnej liczbie konkurentów zwiększenie na nim swoich udziałów stanowi spore wyzwanie. Branża fitness cechuje się ograniczoną przewidywalnością, wobec czego stale dopasowujemy naszą ofertę do panujących realiów rynkowych, rozszerzając nasze segmenty klientów o kolejne grupy" - dodała Czepiżak.



Olymp świadczy także działalność konsultingową w zakresie prawidłowego zagospodarowania przestrzeni w klubach fitness oraz usługi rewitalizacji używanego sprzętu fitness w celu maksymalizacji stopy zwrotu z każdego zamówienia.



W lipcu spółka z sukcesem przeprowadziła kampanię crowdfundingową, pozyskując od inwestorów ponad 1 mln zł. Środki pozyskane w drodze emisji akcji mają być wykorzystane na dalsze prace nad dokumentacją techniczną sprzętu oraz recertyfikację maszyn, niezbędną, by prowadzić sprzedaż na rynkach zagranicznych. Dodatkowo część środków ma być przeznaczona na płatność za zakup sklepu internetowego sklep-fitness.pl oraz jego serwis, podsumowano.



Olymp to producent i dostawca kompleksowych rozwiązań dla branży fitness. Spółka w swojej ofercie produktowej posiada dwie linie produktów marki Olymp: Classic oraz New Generation. Olymp jest również dystrybutorem urządzeń globalnych marek tj. Core Health & Fitness, StairMaster, StarTrac. Spółka oferuje również usługi renowacji używanego sprzętu oraz profesjonalnego doradztwa przy zagospodarowaniu przestrzeni użytkowej w klubach fitness.



(ISBnews)