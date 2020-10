W zakończonym wczoraj procesie budowy księgi popytu prowadzonym przez Dom Maklerski INC inwestorzy wyrazili chęć zakupu akcji za ponad 50 mln zł. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na przygotowanie do komercjalizacji i masowej produkcji platformy Genomtec ID, podano.



"Nasza spółka i prezentowana strategia rozwoju spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, co ma odzwierciedlenie w procesie budowania księgi popytu. Łącznie złożono deklaracje na kwotę ponad 50 mln zł. Bardzo dziękujemy za zaufanie. Cieszymy się, że jesteśmy tak blisko zakończenia z sukcesem naszej oferty publicznej, co mocno przybliży Genomtec ID do komercjalizacji systemu" - powiedział założyciel i prezes Genomtec Miron Tokarski, cytowany w komunikacie.



Emisja przeprowadzana jest w formie oferty publicznej na podstawie memorandum informacyjnego.



"Inwestorzy dostrzegli unikalność i innowacyjność mobilnego systemu diagnostycznego Genomtec ID. Środki z emisji zostaną efektywnie wykorzystane w celu zwiększenia wartości projektu, a co za tym idzie wartości dla akcjonariuszy Genomtec. Już w I kwartale 2021 roku chcemy być spółką notowaną na NewConnect i chcemy by ta wartość była widoczna w kapitalizacji Genomtec" - powiedział członek zarządu i CBO Genomtec Jarek Oleszczuk.



W związku z dużym zainteresowaniem w procesie budowy księgi popytu, spółka Genomtec poinformowała również o zmianie w harmonogramie emisji akcji. Od 26 października do 28 października 2020 roku będą wysyłane zaproszenia do składania zapisów na akcje do inwestorów, którzy wzięli udział w budowie księgi popytu. Od 26 października do 2 listopada 2020 roku będą od tych inwestorów przyjmowane zapisy i wpłaty na akcje. Dzień przydziału akcji to 5 listopada br.



"W przypadku gdy inwestorzy, do których wysłano zaproszenia do złożenia zapisów na akcje subskrybują poprawnie wszystkie akcje oferowane, emitent będzie miał prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zapisów lub wcześniejszego przydziału akcji, która to informacja zostanie przekazana w formie komunikatu aktualizującego" - czytamy w komunikacie.



Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Misją Genomteca jest umożliwienie specjalistom, w tym personelowi medycznemu podjęcie szybszych i lepszych decyzji, gdy w grę wchodzi zdrowie i życie ludzi. Spółka prowadzi prace nad kilkoma rozwiązaniami z zakresu mobilnej diagnostyki molekularnej. Dzięki dostępowi do najwyższej klasy laboratoriów, doświadczonym diagnostom oraz światowej klasy ekspertom z dziedziny genetyki, świadczy również usługi badawcze oraz diagnostyczne dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych.



(ISBnews)