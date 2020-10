"Wysokość zabezpieczenia została oszacowana w 2017 r. jako maksymalna kwota ewentualnej zaległości podatkowej VAT spółki, przy założeniu najgorszego scenariusza, tj. nierzetelności bardzo dużej liczby kontrahentów spółki uczestniczących w transakcjach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów spółki. W chwili obecnej, w oparciu o analizę akt kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego oraz o wyniki wewnętrznych analiz, spółka uznała, że zabezpieczenie jest zbyt wysokie w stosunku do kwoty potencjalnej zaległości w VAT (o ile w ogóle taka zaległość istnieje), gdyż z uzyskanych informacji wynika, że znaczna część nabywców, pierwotnie zaliczonych do grupy potencjalnego ryzyka, rozliczyła transakcje ze spółką w sposób prawidłowy w innym państwie UE, wykazując tam wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów i rozliczyła z tego tytułu należny podatek VAT" - czytamy w komunikacie.



Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.



(ISBnews)