"Pracujemy ciężko i chcemy II półrocze zamknąć rekordową wartością pośredniczenia w ofertach, w kwocie 60 mln zł. Aktualnie trwa publiczna emisja akcji Genomtec, z której spółka chce pozyskać 8 mln zł. Jest to jedna z większych emisji akcji w historii naszej działalności. Równocześnie prowadzimy i planujemy łącznie 12 innych ofert. Część z nich to oferty na rynku wtórnym. Mamy także zawarte wstępne umowy z kolejnymi podmiotami, co już nam pokazuje, iż przyszłe projekty, zaplanowane na 2021 r. wyglądają bardzo atrakcyjnie" - powiedział prezes DM INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.



W ostatnich dniach Dom Maklerski INC zawarł dwie nowe umowy na sporządzenie prospektu emisyjnego, dotyczą one debiutu InventionBio na rynku głównym GPW oraz przeniesienia notowań akcji Boruta-Zachem z NewConnect na główny parkiet. W tym roku planowane jest rozpoczęcie ofert publicznych akcji, których warunki i informacje będą prezentowane na platformie CrowdConnect.pl m.in. Mazurska Manufaktura, Sunday Energy oraz Iron VR. INC jako autoryzowany doradca złożyło w trybie formalnym na GPW dokumenty informacyjne Detalion Games, Play2Chill, Incuvo oraz United Label. Według planu, do końca roku grupa INC złoży także kolejne wnioski o wprowadzenie akcji, m.in. Olymp, Punch Punk Games, Hydra Games i Polkon, wymieniono w materiale.



"Za nami 4 debiuty w 2020 r. na rynku NewConnect. Do końca roku złożymy dokumenty informacyjne dotyczące akcji 4 kolejnych spółek. Dodatkowo, jeśli prowadzone przez Dom Maklerski INC oferty zakończą się sukcesem liczba ta zwiększy się do około 6. Posiadamy bardzo bogaty pipeline projektów, dlatego też kilka dokumentów powinno trafić na GPW na początku przyszłego roku" - powiedział wiceprezes INC Sebastian Huczek, cytowany w komunikacie.



"Wypracowany przez nas model biznesowy zapewnia nam stały strumień pieniężny. Umożliwia to nam rosnąca liczba podpisanych i negocjowanych umów oraz nowych inwestycji. Mamy już za sobą pewien track record, dlatego nasza działalność jest powtarzalna i jesteśmy w stanie realizować coraz ciekawsze projekty. Taki schemat działania pozwala nam w czaszach dobrej koniunktury na generowanie zysków i zbieranie gotówki. Z kolei podczas rynkowego ochłodzenia odbudowujemy pipeline najbardziej perspektywicznych projektów" - dodał członek zarządu INC Wojciech Iwaniuk, cytowany w komunikacie.



Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC, fundusz PE/VC Carpathia Capital oraz polska agencja ratingowa INC Rating.



(ISBnews)