"W II kwartale roku obrotowego 2020/2021 spółka:



- odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 46.680 tys. zł, czyli o 17% niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 56 219 tys. zł),



- w ujęciu r/r poprawiła o 482 tys. zł wynik EBITDA, który wyniósł obecnie -725 tys. zł, zaś w analogicznym okresie ubiegłego roku był na poziomie -1 207 tys. zł.



- osiągnęła wzrost o 48% dynamiki sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce, który stanowił 8,6% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej" - czytamy w komunikacie.



Spółka podała także, że odnotowała r/r lepszy wynik finansowy dzięki poprawie marży procentowej o 2,4 pkt proc. oraz zmniejszeniu kosztów o 10,9% na wielu kluczowych poziomach działalności operacyjnej - pomimo większej r/r ilości sklepów.



"W okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r. spółka ograniczyła r/r poniższe koszty:



- usług obcych o 15% - gdzie główną pozycję stanowią koszty najmu powierzchni handlowych;



- zużycia materiałów i energii o 6%;



- wynagrodzenia o 8%;



- pozostałe koszty rodzajowe o 15%" - czytamy dalej.



Narastająco w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2020 r. tj. w I półroczu roku obrotowego 2020/2021, spółka osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 81 913 tys. zł, czyli o 22,3% niższe r/r. Dynamika obrotów za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 80% i stanowiła 13,5% udziału w ogólnej sprzedaży, podano także.



Według wstępnych szacunków w I półroczu roku obrotowego 2020/2021, spółka osiągnęła stratę brutto na poziomie 6 584 tys. zł, czyli o 2 126 tys. zł większą w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego - głównie ze względu na odnotowaną w I kwartale br. stratę brutto w wysokości 3 882 tys. zł.



"Strata ta była konsekwencją ograniczenia podstawowej działalności spółki, która polega na prowadzeniu sprzedaży w sklepach sportowych zlokalizowanych w galeriach handlowych - nastąpiło całkowite zamknięcie sklepów stacjonarnych Intersport w okresie od 1 kwietnia do 3 maja br. w wyniku wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego Covid-19" - czytamy także.



Publikacja ostatecznego raportu finansowego za I półrocze roku obrotowego 2020/2021 planowana jest 21 grudnia 2020 r po weryfikacji danych przez biegłego rewidenta.



Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.



