"Inwestycje, których dokonaliśmy mają dużą perspektywę na sukces, dlatego teraz poszukujemy kolejnych startupów do współpracy. Obecnie przyglądamy się wielu projektom do inwestycji, dysponujemy kwotą kilkunastu milionów złotych, którą chcemy zainwestować w spółki z potencjałem. Przyglądamy się nawet 100 startupom tygodniowo. Naszym celem jest inwestycja ok. 3 mln zł w pojedynczy projekt. Naszym celem, jak każdego funduszu VC, jest wysoki zwrot z inwestycji" - powiedział ISBtech Sitarz.



"Obecnie celujemy w co najmniej jedną inwestycję na kwartał. W tym roku zrealizowaliśmy już cztery projekty: Exit Plan, Sundose, Grandehub i poszerzyliśmy posiadany pakiet w Timecamp. Szacujemy, że w ciągu najbliższych 18-u miesięcy w naszym portfelu pojawi się sześć nowych spółek" - dodał prezes.



Zaznaczył, że w portfelu Venture Inc. jest wiele spółek z kilku rokujących branż, m.in. Timecamp, Intelliseq, Sundose czy Infermedica, które są już szeroko znane ze swoich produktów, nie tylko w Polsce.



"Jedną z najbardziej znanych spółek z naszego portfolio jest Infermedica, która w drugim półroczu pozyskała 10 mln USD finansowania od jednych z najlepszych funduszy VC w Europie. Ponadto jest Brand24, który wyszedł jeszcze silniejszy po kryzysie z Facebookiem Ostatnio wzięliśmy udział w podwyższeniu ich kapitału, co pokazuje nasze jasne nastawienie - na ten moment nie planujemy z niej wychodzić" - wskazał Sitarz.



Obecnie Venture nie przewiduje potrzeby pozyskania nowego kapitału. "W tym roku wyszliśmy z kilku inwestycji w całości bądź częściowo, a także otrzymaliśmy dywidendę ze spółki portfelowej Time Camp. Pieniądze z wyjść inwestycyjnych i dywidend są wystarczające do realizacji naszych planów. Nie wykluczamy dalszej sprzedaży mniejszych pakietów akcji spółek portfelowych, jeśli będzie możliwość uzyskania korzystnej ceny" - podsumował prezes.



Venture Inc. to działająca w formule funduszu typu venture capital spółka, która przeszła na GPW z NewConnect w listopadzie 2017 r.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews/ISBtech)