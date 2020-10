"Gra ['Towaga: Among Shadows'] zadebiutuje 25 listopada 2020 r. między innymi w USA, Europie i Rosji. Cena gry to 14,99 euro/14,99 USD. Przedsprzedaż gry rozpocznie się 11 listopada 2020 r. we wszystkich wyżej wymienionych regionach" - czytamy w pierwszym komunikacie.



"Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż znana jest data premiery gry 'Panzer Dragoon: Remake' na platformie Amazon Luna. Gra zadebiutuje 29 listopada 2020 r. Cena gry to 24,99 euro/24,99 USD" - czytamy w drugim.



Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.



(ISBnews)