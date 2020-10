Nabycie akcji nastąpi po jednolitej cenie jednostkowej 14,5 zł za akcję.



"W związku z powyższym spółka nabędzie wszystkie akcje objęte zaproszeniem, tj. 1 000 000 akcji na okaziciela spółki, […] co odpowiada 9,71% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania 9,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Jednocześnie, stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw" - czytamy w komunikacie.



Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 451,54 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)