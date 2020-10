Zysk operacyjny wyniósł 212,67 mln zł wobec 112,16 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 434,91 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 2 134,14 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 257,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 137,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 169,35 mln zł w porównaniu z 5 382,56 mln zł rok wcześniej.



"W okresie trzech kwartałów 2020 roku wyniki Grupy Budimex uległy wyraźnej poprawie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Głównymi przyczynami wzrostu poziomu obrotów, jak również wyniku operacyjnego grupy, było objęcie pełną konsolidacją od lipca 2019 roku wyników Grupy FBSerwis w ramach segmentu usług, jak również zwiększenie przychodów i poprawa rentowności w segmencie deweloperskim, które było konsekwencją wyższej marży rozpoznanej na aktualnie sprzedawanych mieszkaniach" - czytamy w raporcie.



W ramach segmentu budowlanego rentowność uległa poprawie, głównie ze względu na zakończenie większości trudnych kontraktów podpisanych 2-3 lata temu, które realizowane były w otoczeniu postępującej inflacji kosztowej. Ponadto, sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na sprawną realizację projektów, co przełożyło się na relatywnie wysokie przychody ze sprzedaży w omawianym okresie. Jednocześnie systematycznej poprawie ulega rentowność nowo podpisywanych kontraktów budowlanych w segmencie budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego, dodano.



Przedsprzedaż mieszkań w okresie styczeń-wrzesień 2020 wyniosła 1 199 mieszkań (bez rezerwacji) i była nieco niższa w porównaniu do 1 286 przedsprzedanych lokali w analogicznym okresie ubiegłego roku. Lekki spadek wolumenu przedsprzedanych mieszkań to przede wszystkim następstwo ograniczeń związanych z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii i opóźnieniem rozpoczęcia przedsprzedaży na nowych projektach. Wpływ pandemii na popyt został odnotowany głównie w okresie marzec - kwiecień. Począwszy od maja obserwowane jest jego odbudowywanie, co przełożyło się na podpisanie 275 umów przedsprzedażowych w drugim kwartale oraz 383 umów w trzecim kwartale 2020 roku, przypomina spółka. "Przytoczone wartości świadczą o pozytywnych nastrojach konsumentów" - dodano.



"Sytuacja gotówkowa Grupy Budimex jest stabilna i pozwala na niezakłócone funkcjonowanie. Ze względu na wymagającą sytuację rynkową, coraz szerzej oferowane są wcześniejsze płatności dla podwykonawców i dostawców. Z drugiej strony obserwujemy odpowiedzialne podejście po stronie głównych zamawiających (GDDKiA i PKP PLK), którzy sprawnie dokonują odbiorów wykonanych robót i terminowo regulują płatności" - czytamy dalej.



Według Budimeksu, wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii w Polsce wywarł pewien wpływ na kilka realizowanych kontraktów, głównie poza granicami kraju. Według szacunków grupy wpływ na wynik operacyjny to około minus 33 mln zł. Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa znalazło natomiast odzwierciedlenie w zmianie zasad organizacji pracy w spółkach Grupy Budimex przez m.in. czasowe wprowadzenie możliwości pracy zdalnej, zabezpieczenie środków dezynfekcji i ochrony bezpośredniej dla pracowników czy reorganizację przestrzeni, aby zapewnić warunki pracy zgodne z zaleceniami GIS. W okresie trzech kwartałów 2020 roku Grupa Budimex przekazała około 2,7 miliona złotych w formie darowizn i grantów na zwalczanie skutków pandemii koronawirusa, podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 187,33 mln zł wobec 153,76 mln zł zysku rok wcześniej.



Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)