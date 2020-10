Gra stanowi unikalną mieszankę strategii turowej oraz survival horroru przeniesiony do połowy XIX wieku nawiązujący do prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce w 1845 roku. Gracze będą się wcielać w kapitana zarządzającego statkiem w pułapce lodowej.



"Gra 'Terror: Endless Night' pozwoli graczom przekonać się jak trudna jest walka o przetrwanie w ekstremalnie ciężkich, arktycznych warunkach. Naszym zadaniem nie będzie tylko ocalić siebie, ale również członków załogi, za których będziemy odpowiedzialni jako kapitan statku. Kończące się zasoby oraz coraz gorszy stan psychiczny marynarzy będą zmuszały do podejmowania bardzo ciężkich decyzji. Wpisuje się zatem w pełni w misję naszego studia. Chcemy bowiem dawać ludziom gry, które będzie wyróżniała ciekawa i niebanalna fabuła poruszająca tematy, które do tej pory nie pojawiały się w świecie wirtualnej rozrywki" - powiedział przyszły prezes Pixel Crow Damian Gasiński, cytowany w komunikacie.



Premiera gry została zaplanowana na rok 2021.



Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie - oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.



(ISBnews)