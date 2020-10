"Podjęliśmy decyzję o przeglądzie opcji strategicznych segmentu deweloperskiego. Rozważamy kilka scenariuszy, natomiast aktualnie opcją analizowaną w pierwszej kolejności jest badanie zainteresowania rynku zbyciem udziałów Budimex Nieruchomości. Pierwszych wyników analiz rynku spodziewamy się na przełomie listopada i grudnia b.r." - czytamy w komentarzu do wyników III kw.



Spółka przypomina, że klienci Budimex Nieruchomości w okresie trzech kwartałów 2020 R. podpisali 1 087 aktów notarialnych, z czego 465 umów w III kwartale 2020 r. Przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 553 mln zł i były o 31% wyższe w porównaniu do 2019 roku, a zysk brutto osiągnął 121 mln zł (wzrost o 65%).



Przedsprzedaż mieszkań w okresie trzech kwartałów 2020 roku wyniosła 1 199 sztuk. "Po okresie spowolnienia w marcu i kwietniu od kilku miesięcy notujemy stopniowy wzrost zainteresowania mieszkaniami" - dodano.



Aktualna oferta Budimex Nieruchomości to nieco ponad 1 500 mieszkań w 5 miastach, podano także.



Pod koniec września Budimex podał, że nie rezygnując z pozostałych opcji strategicznych segmentu deweloperskiego, postanowił zbadać w pierwszej kolejności zainteresowanie rynku opcją zbycia udziałów Budimeksu Nieruchomości.



Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)