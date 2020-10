"Zamiarem zarządu banku jest przeprowadzenie procesu zwolnień grupowych w okresie do 31 grudnia 2022 roku w odniesieniu do nie więcej niż 2 000 osób, co stanowi łącznie ok. 18,52% wszystkich zatrudnionych w banku na dzień 30 września 2020 roku. Proces ten obejmie zarówno pracowników w centrali jak i w sieci dystrybucji" - czytamy w komunikacie.



Proces został rozłożony na ponad dwa lata z uwagi na nadzwyczajne warunki rynkowe związane z pandemią, podkreślono.



"Decyzja banku wynika z dynamicznej sytuacji rynkowej oraz wielu zewnętrznych czynników, które mają znaczący wpływ na dotychczasowy model biznesowy, strategię działania i zdolność konkurowania. Aby sprostać nowym wyzwaniom, jakie stawia przed całym sektorem postępująca digitalizacja, rosnąca tendencja wykorzystywania kanałów cyfrowych, a także zwiększające się obciążenia fiskalne i regulacyjne - bank zdecydował o dalszej transformacji modelu operacyjnego i dostosowaniu struktury zatrudnienia. SBP chce się mocniej koncentrować na uproszczeniu procesów i funkcji, dzięki czemu szybciej osiągnie optymalną efektywność i sprawność organizacyjną. Pozwoli to w jeszcze większym stopniu, przy wykorzystaniu nowych technologii, oferować klientom nowoczesne produkty i usługi" - napisał bank w komentarzu.



Santander BP obecnie rozpoczyna negocjacje ze związkami zawodowymi na temat zakresu, warunków, skali i kryteriów doboru przyjętych w procesie zwolnień grupowych. Powinny one potrwać nie dłużej niż 20 dni i, zgodnie z prawem, w trakcie trwania są objęte klauzulą poufności, podano także.



"Bank, jako odpowiedzialny pracodawca zdecydował o uruchomieniu transparentnego procesu zwolnień grupowych wraz z zapewnieniem pakietu osłonowego dla odchodzących pracowników. Istotne jest przygotowanie odpowiednich warunków dla wszystkich, którzy zostaną objęci procesem oraz zaoferowanie im wsparcia w ponownym wejściu na rynek pracy. Bank dołoży wszelkich starań, aby wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych wypracować optymalny pakiet osłonowy, a także, by wdrożyć program outplacementowy" - podsumowano w komentarzu.



Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r.



(ISBnews)