"Taki obraz, który mieliśmy po drugim kwartale - to było 150 pkt i przy tym będziemy trwali. Nie sądzę, by w perspektywie czwartego kwartału doszło do przekraczania tego poziomu" - powiedział Stypułkowski podczas wideokonferencji.



"Czwarty kwartał to będzie nowa odsłona, ale na pewno w tych 150 punktach będziemy się mieścili" - dodał.



Koszty ryzyka wyniosły 0,98% w III kw. 2020 r. wobec 1,28% w II kw. 2020 r. i 151% w I kw. br.



Narastająco, koszty ryzyka wyniosły 126 pb w na koniec III kw. wobec 141 pb na koniec II kw. i 151 pb na koniec I kw. 2020.



mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.



(ISBnews)