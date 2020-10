"Zarząd Solar Company informuje, że w związku z drugą falą epidemii COVID-19 odnotowuje w miesiącu październiku znaczące i pogłębiające się spadki liczby klientów odwiedzających sklepy stacjonarne spółki, co przekłada się na istotne zmniejszenie sprzedaży. Szacowany spadek wartości sprzedaży w miesiącu październiku br. wobec października 2019 r. wynosi 33%" - czytamy w komunikacie.



Jednocześnie spółka poinformowała, że dzisiaj planuje złożyć wniosek o finansowanie preferencyjne i płynnościowe w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) dla dużych firm w łącznej kwocie 15 mln zł, w związku z dość zachowawczym scenariuszem, zakładającym spadki sprzedaży rzędu 40-50% w okresie do końca zimy oraz 20-30% na wiosnę 2021.



"Zarząd jako najbardziej prawdopodobny bierze pod uwagę scenariusz poniesienia straty w roku 2020 i 2021, natomiast w latach 2022-2024 odzyskanie rentowności oraz powolny jej wzrost. Zarząd informuje także, że zgodnie ze wstępnymi danymi skonsolidowana strata netto za okres 01.01. 30.09.2020 wyniosła 6,7 mln zł" - czytamy także.



Solar Company jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 139,73 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)