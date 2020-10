Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 157 pkt, czyli 0,59 proc. i wyniósł 26.501,60 pkt.

S&P 500 zniżkował 1,21 proc. i wyniósł 3.269,96 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół 2,45 proc., do 10.911,59 pkt.

Indeks Dow Jones w całym tygodniu spadł o 6,5 proc., S&P 500 zniżkował o 5,6 proc., a Nasdaq o ponad 5 proc. Dla wszystkich trzech indeksów był to najgorszy tydzień od marca tego roku.

"Ogromne programy stymulujące, pozytywne postępy prac nad lekami i duże nadzieje na powrót gospodarczej aktywności do okresu sprzed pandemii dały solidne paliwo dla wzrostów na giełdach. Jednakże kolejne restrykcje gospodarcze, szczególnie w Europie, chociaż przewidywalne w kontekście przyspieszającej na nowo pandemii Covid-19, przykuwały w tym tygodniu uwagę inwestorów, doprowadzając do ostrej wyprzedaży akcji" - napisali stratedzy z MRB Partners w komentarzu.

„Pomimo odbicia, produkcja w USA pozostaje o 3,5 proc. poniżej poziomów sprzed pandemii COVID-19. Droga do odrodzenia gospodarki jest niepewna, zwłaszcza że liczba przypadków koronawirusa rośnie i istnieją krótkoterminowe przeszkody w przyjęciu pakietu stymulacyjnego” - napisali analitycy ANZ w notatce.

Akcje Amazona spadały o 4 proc., mimo że zysk na akcję wyniósł w trzecim kwartale 12,37 USD, podczas gdy analitycy prognozowali 7,42 USD na akcję.

Notowania Apple szły w dół o 5,5 proc. Koncern nie przedstawił prognoz na następny kwartał. Apple nie przedstawił swoich prognoz również za dwa poprzednie kwartały, tłumacząc to niepewnością związaną z pandemią koronawirusa.

Alphabet rósł o 4,5 proc. Zysk na akcję wyniósł w trzecim kwartale 16,40 USD na akcję wobec konsensusu na poziomie 11,29 USD.

Akcje Facebooka spadały o 6 proc. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie liczba dziennych aktywnych użytkowników w III kwartale spadła do 196 milionów ze 198 milionów kwartał wcześniej. Spółka tłumaczy to mocnym wzrostem użytkowników w tych dwóch krajach w drugim kwartale, kiedy ludzie zmuszeni byli do przebywania w domach z powodu pandemii koronawirusa.

Notowania Twittera zniżkowały o 19,5 proc. Twitter pozyskał jedynie 1 mln codziennych aktywów użytkowników (mDAUs). Na koniec kwartału ich liczba sięgnęła 187 milionów. Analitycy oczekiwali, że liczba mDAUs sięgnie w tym okresie 195 milionów.

Exxon Mobil szedł w dół o 2,5 proc. Strata na akcję w III kw. wyniosła 18 centów. Analitycy oczekiwali straty w wysokości 25 centów.

Under Armour rósł 3 proc. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 26 centów wobec oczekiwanych 3 centów.

W USA już za kilka dni, 3 listopada, odbędą się wybory prezydenckie. Trump i jego rywal Joe Biden zabiegali w czwartek o głosy na Florydzie, która może odegrać kluczową rolę i zadecydować o wyniku wyborów. Głównymi tematami starcia były gospodarka i pandemia Covid-19.

"Przed wyborami na rynkach będzie większa zmienność" - ostrzega Quincy Krosby, główny strateg rynku w Prudential Financial Inc.

Według sondaży, Biden utrzymuje znaczącą przewagę nad Trumpem w skali kraju, ale w tzw. "wahających się stanach", do których należy Floryda - dysponująca 29 głosami w Kolegium Elektorskim - jego przewaga jest znacznie mniejsza.

49 proc. mieszkańców tego stanu wyraziło - według sondażu Reuters/Ipsos - zamiar głosowania na Bidena a 47 proc. na Trumpa, co oznacza w praktyce równowagę.

Wydatki amerykańskich konsumentów we wrześniu wzrosły o 1,4 proc. mdm po wzroście o 1 proc. mdm miesiąc wcześniej - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Oczekiwano +1 proc. mdm.

Dochody Amerykanów we wrześniu wzrosły o 0,9 proc. wobec spadku o 2,5 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -2,7 proc. Tu rynek oczekiwał +0,4 proc. mdm.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w październiku wyniósł 81,8 pkt. - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano wskaźnik na 81,2 pkt.

Według Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 45,12 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 1,182 mln

W Stanach Zjednoczonych zarejestrowano, według aktualizowanych na bieżąco danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, rekordową liczbę przypadków Covid-19 w ciągu doby sięgającą 91 290. Z powodu komplikacji związanych z koronawirusem zmarło 1021 osób. Zgodnie z pochodzącymi z czwartku wieczorem, czasu lokalnego, szacunkami uczelni od wybuchu pandemii odnotowano łącznie 228 636 ofiar śmiertelnych, a liczba zakażeń wzrosła do 8 mln 943 590.

Główny lekarz zajmujący się chorobami zakaźnymi w USA Anthony Fauci ocenił, że życie społeczne w Stanach Zjednoczonych może powrócić do normy najwcześniej przed końcem 2021 r., nawet po zastosowaniu skutecznej szczepionki.