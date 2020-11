MCI chce sprzedać w drodze IPO udziały w Answear.com, internetowym sklepie odzieżowym, który działa w siedmiu krajach Europy Wschodniej. Niedawno MCI sprzedało funduszowi wspieranemu przez Goldman Sachs dostawcę centrów danych ATM Group. Wartość transakcji wyniosła 533 mln zł.

W ubiegłym miesiącu inwestorzy wycenili Allegro.eu na 25 miliardów dolarów, co czyni tę spółkę najbardziej wartościową firmą na warszawskiej giełdzie. Od czasu wybuchu koronawirusa Polacy przyspieszyli przejście na zakupy online.

„Przypadki Allegro czy ATM pokazują, że nasze obawy o tempo wzrostu w regionie były bezpodstawne” - powiedział w wywiadzie założyciel MCI Tomasz Czechowicz.

MCI, które pomogło w sfinansowaniu przejęcia Allegro przez fundusze Cinven, Permira i Mid Europa Partners w 2017 roku, od początku swojego istnienia w 1999 roku inwestowało głównie w firmy cyfrowe. Pandemia tylko przyspieszyła ekspansję e-commerce - uważa członek zarządu Maciej Kowalski. „Tego procesu nie można teraz zatrzymać” - powiedział w wywiadzie.

Gorączka fuzji i przejęć już się rozpoczęła. Advent International rozważa sprzedaż polskiego operatora paczkomatów InPost w ramach transakcji, która może wycenić firmę na ponad 2 miliardy euro (2,34 miliarda dolarów). Allegro ma prawo pierwokupu udziałów. Wśród potencjalnych nabywców są fundusze KKR Co. i Blackstone - informował w zeszłym tygodniu Puls Biznesu.

Inwestorzy z uwagą śledzą również sprzedaż pakietu udziałów w sklepie internetowym eobuwie.pl przez jej większościowego właściciela firmę CCC, największego w kraju dystrybutora obuwia.

Aby skorzystać z entuzjazmu inwestorów wobec firm technologicznych, MCI planuje też w przyszłym roku pozbyć się swoich udziałów w platformie sprzedaży sprzętu gospodarstwa domowego Morele.net. Może to nastąpić w pierwszym kwartale, w zależności od powodzenia oferty publicznej Answear.

Fundusz spodziewa się, że Gett Inc., izraelska usługa wspólnych przejazdów dla firm, w których MCI również ma udziały, przeprowadzi IPO w drugiej połowie 2021 r. Zdaniem Macieja Kowalskiego, biznesowy profil (B2B) Getta chronił go przed skutkami epidemii wirusa, w przeciwieństwie do Ubera czy Lyfta.

Kurs akcji MCI wzrósł w poniedziałek o 2,7 proc., zwiększając zysk w 2020 roku do 45 proc. i wyceniając spółkę na 674 mln zł.

Kolejnym krokiem MCI jest uzupełnienie portfela biznesowego po ostatnich wyjściach. Czechowicz uważa, że to dobry moment na zakupy.