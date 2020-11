"Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje zwykłe Canal+ Polska S.A. będące w posiadaniu dwóch akcjonariuszy, tj. TVN Media sp. z o.o., której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Discovery, Inc., oraz spółki Liberty Global Ventures Holding B.V., której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Liberty Global PLC. TVN Media i Liberty Global zamierzają spieniężyć swoje dotychczasowe pakiety akcji i umożliwić spółce pozyskanie nowych długoterminowych inwestorów zarówno z Polski, jak i z innych krajów" - czytamy w komunikacie.



Groupe Canal+ posiada obecnie ok. 51%, TVN Media ok. 32%, a Liberty Global ok. 17% kapitału zakładowego spółki.



Planowana transakcja będzie się składać z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, jak również z oferty na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (QIBs) w Stanach Zjednoczonych, podano także.



"Zakłada się, że po przeprowadzeniu oferty spółkę, Groupe Canal+ i akcjonariuszy sprzedających obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji" - napisano także.



Rolę globalnych współkoordynatorów i współzarządzających księgą popytu będą pełnić BofA Securities i J.P. Morgan Securities plc, a rolę współprowadzącego księgę popytu i firmy inwestycyjnej - Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, poinformowano również.



"Cieszymy się z zatwierdzenia prospektu emisyjnego i tym samym możliwości rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej Canal+ Polska S.A. Dzięki atrakcyjnej treści programowej i dbałości o satysfakcję klientów jesteśmy preferowanym dostawcą rozrywki z segmentu premium na polskim rynku, a nasza baza klientów stale rośnie. Jesteśmy dobrze przygotowani do wykorzystania możliwości związanych z upowszechnianiem się nowych technologii w Polsce. Chcemy m.in. rozwijać usługę Canal+ (OTT), poprzez pozyskiwanie nowych widzów i rozszerzenie oferty dla dotychczasowych klientów platformy DTH. Cieszymy się, że w kolejnym etapie naszego rozwoju będą mogli uczestniczyć nowi akcjonariusze" - powiedziała prezes Canal+ Polska Edyta Sadowska, cytowana w komunikacie.



Canal+ Polska jest operatorem Platformy Canal+, oferującej pakiety, które obejmują zarówno własne kanały telewizyjne jak i kanały podmiotów trzecich, jak również nowo wprowadzonej usługi streamingowej Canal+ (OTT). Pakiety telewizyjne są oferowane we wszystkich segmentach cenowych rynku płatnej telewizji, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu premium. Canal+ Polska jest również zaangażowana w dystrybucję filmów za pośrednictwem swojej spółki zależnej - Kino Świat, jednego z wiodących dystrybutorów filmów w Polsce.



