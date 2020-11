Oferta konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów oraz Torpolu, warta 158,4 mln zł netto, tj. ok. 194,8 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na "Projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo - Zegrze Południowe", podał Torpol, na który przypada ok. 30% wynagrodzenia.



"Kryterium oceny ofert w przetargu stanowiły całkowita cena (waga 60%), przedłużenie okresu gwarancji jakości na wskazane elementy (waga 30%) oraz termin realizacji (waga 10%)" - czytamy w komunikacie.



Zakres prac Torpolu obejmuje prace związane z infrastrukturą mostową, które stanowią ok. 30% wynagrodzenia. Termin realizacji inwestycji wynosi 39 miesięcy od daty zawarcia umowy, podano także.



Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42 mln zł w 2019 r.



