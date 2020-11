"Trzeci kwartał [przyniósł] dobre wyniki we wszystkich obszarach działalności banku. Zysk netto na poziomie 81,8 mln zł. Każdy miesiąc III kwartału zakończony był dodatnim wynikiem finansowym" - czytamy w prezentacji wynikowej.



Wynik z tytułu odsetek wyniósł 683,12 mln zł wobec 803,01 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 169,1 mln zł wobec 170,24 mln zł rok wcześniej.



Aktywa razem banku wyniosły 77,72 mld zł na koniec III kw. 2020 r. wobec 76,71 mld zł na koniec 2019 r.



"Bezpieczna pozycja kapitałowa Banku. Wskaźnik TIER1 na poziomie 12,98% oraz TCR na poziomie 15,41%. Duża nadwyżka ponad minima regulacyjne:



• dla Tier1 448 pb (2 196 mln zł),



• dla TCR 491 pb (2 405 mln zł)" - czytamy dalej w prezentacji.



Na koniec września br. ROE wyniosło -8,73% wobec 4,78% rok wcześniej, ROA - odpowiednio: -0,75% wobec 0,42%, zaś wskaźnik kosztów do dochodów (C/I): 48,76% wobec 42,81%.



Bank zwrócił też uwagę na znaczny spadek kosztów ryzyka w ujęciu kwartalnym.



"Koszty ryzyka zmniejszyły się o 68%, z 915 mln zł w II kw. 2020 do 289 mln zł w III kw. 2020, co oznacza zmniejszenie CoR kw/kw z 5,94% do 1,86%" - wskazano w prezentacji.



W I-III kw. 2020 r. bank miał 431,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 235,78 mln zł zysku rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 402,75 mln zł wobec 275,31 mln zł zysku rok wcześniej.



Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.



(ISBnews)