Wskaźnik Stoxx Europe 600 zniżkuje o 0,5 proc., po spadku wcześniej o 1,1 proc. Sektorowo najmocniej tracą spółki bankowe, energetyczne i wydobywcze.

Rośnie sektor spółek związanych z opieką zdrowotną.

O 3,5 proc. rośnie kurs akcji spółki Marks & Spencer po publikacji pozytywnych danych finansowych za I połowę roku.

Sweco tanieje o 3 proc. po opublikowaniu słabszych wyników finansowych za III kw. Vestas traci 9,9 proc.

Na rynkach panuje duża niepewność polityczna związana z wyborami prezydenckimi w USA - trudno jest na razie ocenić, kto wygrał w wyścigu do Białego Domu i amerykańskiego Senatu.

Analitycy telewizji CNN szacują, że Joe Biden ma na razie zagwarantowanych 220 głosów elektorskich, a Donald Trump może liczyć na 213 głosów.

Maleją też szanse na przejęcie kontroli nad Senatem przez Demokratów.

"Szczerze mówiąc to wygraliśmy te wybory" - powiedział tymczasem w Białym Domu w noc wyborczą prezydent USA Donald Trump.

Trump wspomniał o wyborczym oszustwie, w ten sposób odnosił się prawdopodobnie do zliczania głosów nadsyłanych drogą pocztową, które mogą przechylić szalę zwycięstwa na stronę kandydata Demokratów, i zapowiadał, że zwróci się do Sądu Najwyższego.

"Dla rynków to najgorszy wynik" -ocenia Adrian Lowcock, dyrektor ds. inwestycji na platformie inwestycyjnej Willis Owen.

"Trump jest na czele w kluczowych stanach w tej bitwie, w tym w Teksasie, a wyraźny i szybki wynik tych wyborów wydaje się coraz mniej prawdopodobny" - dodaje.

Z kolei Richard Carter, szef działu badań w Quilter Chevior wskazuje, że w związku z wyborami w USA może być na rynkach kilkudniowa lub nawet kilkutygodniowa niepewność.

"W perspektywie krótkoterminowej jest to wszystko rozczarowujące dla rynków i stwarza ryzyko kilkudniowej lub nawet kilkutygodniowej niepewności i możliwych rozstrzygnięć prawnych" - mówi Carter.

"Inwestorzy mieli nadzieję, że wyraźne zwycięstwo w wyścigu do Białego Domu otworzy drzwi do potężnego pakietu stymulacyjnego dla gospodarki USA, który ożywi gospodarkę. Obecnie wydaje się to mało prawdopodobne - przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej" - ocenia.

"Spodziewamy się więc na rynkach zmienności, aż rynki +przetrawią" całą tę sytuację" - wskazuje.

Na rynkach widać niestabilność już od kilku tygodni, bo inwestorzy obawiali się już wcześniej, że wynik amerykańskich wyborów może być sporny.

"Bliski wynik wyborów to mniejsze ryzyko dla rynków. Im dłużej się to będzie przeciągać tym gorzej dla rynków" - wskazuje Erika Karp, dyrektor w Cornerstobe Capital Group.

W środę na rynku walutowym brytyjski funt tanieje o 0,8 proc. do 1,2949 USD.

Euro traci 0,5 proc. do 1,1659 USD.

Japoński jen słabnie o 0,4 proc. do 104,92 za 1 USD.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 0,77 proc., niżej o 12 pb, a 10-letnich bundów spada o 4 pb do -0,66 proc.

Na rynkach ropy: baryłka ropy WTI na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 37,67 USD, wyżej o 0,03 proc., a Brent na ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 39,80 USD za baryłkę, wyżej o 0,23 proc.

Złoto traci 0,9 proc. do 1.891,30 USD za uncję.

Inwestorzy poznają wkrótce końcowe wyliczenia PMI w sektorze usług w X m.in. we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, strefie euro i W.Brytanii.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.25

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3047,80 -1,64 2,84 DAX Niemcy 11862,24 -1,88 2,61 FTSE 100 W.Brytania 5745,58 -0,71 2,92 CAC 40 Francja 4746,90 -1,22 3,85 IBEX 35 Hiszpania 6589,50 -2,40 1,78 FTSE MIB Włochy 18643,31 -1,81 4,17

