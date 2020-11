"Zapowiedź 'Projektu nr 4' zostanie opublikowana na platformie Steam po publikacji trzech trailerów do projektów, o których zarząd informował odpowiednio raportami bieżącymi nr 46/2020 z 20.10.2020r., nr 47/2020 z 22.10.2020r. oraz nr 48/2020 z 27.10.2020r. Wszystkie ww. tytuły będą ze sobą powiązane zarówno tematycznie, jak i rodzajowo, co pozwoli osiągnąć efekty synergii przy prowadzonych kampaniach marketingowych" - czytamy w komunikacie.



Na podstawie umowy wykonawczej, inwestor zobowiązał się do współfinansowania "Projektu nr 4", który zostanie zrealizowany przez spółkę, w zamian za procentowy udział w dochodach z komercjalizacji gry - revenue share. Wkład producencki wnoszony przez inwestora jest bezzwrotny, podano także.



"Po opracowaniu 'Projektu nr 4', T-Bull S.A. będzie posiadaczem praw do gry, niezbędnych dla realizacji celu jakim jest wytworzenie i wprowadzenie gry na rynek" - podsumowano w materiale.



T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.



